Российский блогер Сэм Никель обеднел и стал курьером

Популярный в прошлом российский блогер Сэм Никель рассказал, что обеднел и устроился на работу курьером. Об этом сообщает «Газета.ру».

Фото: samnickel/VK samnickel/VK

38-летний Артур Гальченко, также известный как Сэм Никель, прославился как один из создателей студии вирусных роликов My Duck's Vision. Он сообщил, что в настоящее время не имеет много денег, но настроен оптимистично.

«На данный момент я простой человек. Работаю простым курьером. Я всегда любил одиночество, физическую активность и с пренебрежением относился к роскоши, деньгам и славе», – рассказывает блогер.

Впрочем, Гальченко не против вернуться к созданию роликов, если потенциальный проект его заинтересует. «Возможно я заскучаю по прошлому опыту или кто-то мне предложит интересную работу, или моя самооценка и уверенность воспрянет».