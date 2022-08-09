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1 час назад

Российский блогер Сэм Никель обеднел и стал курьером

Елена Прошина

Популярный в прошлом российский блогер Сэм Никель рассказал, что обеднел и устроился на работу курьером. Об этом сообщает «Газета.ру».

Российский блогер Сэм Никель обеднел и стал курьером
Фото: samnickel/VKsamnickel/VK

38-летний Артур Гальченко, также известный как Сэм Никель, прославился как один из создателей студии вирусных роликов My Duck's Vision. Он сообщил, что в настоящее время не имеет много денег, но настроен оптимистично.

«На данный момент я простой человек. Работаю простым курьером. Я всегда любил одиночество, физическую активность и с пренебрежением относился к роскоши, деньгам и славе», – рассказывает блогер.

Впрочем, Гальченко не против вернуться к созданию роликов, если потенциальный проект его заинтересует. «Возможно я заскучаю по прошлому опыту или кто-то мне предложит интересную работу, или моя самооценка и уверенность воспрянет».

Напомним, что ранее стало известно о том, что продажи оборудования для блогеров в России выросли в 7 раз.

Общество,Сэм Никель,Артур Гальченко,
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