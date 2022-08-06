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1 час назад

Еноты забрались в ванную комнату отеля Анапы и попали на видео

Денис Фьючин

Еноты проникли в ванную комнату одного из отелей Анапы. Видеозапись с животными опубликована в Telegram-канале "Типичная Анапа".

На видео видно, как семейство полосатых енотов проводит время в ванной комнате. Один из енотов шуршит под раковиной, другой играется с туалетным ершиком,а третий лежит в унитазе.

В Telegram-канале сообщили, что еноты прочно обосновались на побережье. Специалисты бьют тревогу. Енотов очень много, и они стали забираться к людям в дома.

Ранее сообщалось о спасении застрявшего в окне кота.

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