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1 час назад

Спасение застрявшего в окне кота сняли на видео

Денис Фьючин

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха минувшей ночью кот застрял в окне. Сообщают, что крики животного разбудили соседей, а хозяев кота не было дома. Сосед сверху решил помочь домашнему питомцу с помощью швабры.

За спасением кота наблюдали люди с улицы и сняли произошедшее на видео. Видеозапись опубликована в Telegram-канале “Подмосковье сегодня”. На видео видно, как сосед сверху помогает коту проникнуть в дом с помощью швабры. Действие сопровождается комментариями очевидцев.

Ранее сообщалось о собаке в Санкт-Петербурге, которая устроила заплыв по Неве.

Общество,Видео,
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