Спасение застрявшего в окне кота сняли на видео

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха минувшей ночью кот застрял в окне. Сообщают, что крики животного разбудили соседей, а хозяев кота не было дома. Сосед сверху решил помочь домашнему питомцу с помощью швабры.

За спасением кота наблюдали люди с улицы и сняли произошедшее на видео. Видеозапись опубликована в Telegram-канале “Подмосковье сегодня”. На видео видно, как сосед сверху помогает коту проникнуть в дом с помощью швабры. Действие сопровождается комментариями очевидцев.