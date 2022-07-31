Собака устроила заплыв по Неве и попала на видео

Жители Петербурга стали очевидцами заплыва собаки по Неве, в районе ледокола «Красин». Об этом пишет «Петербургский дневник» . Сообщают, что инцидент произошел в субботу, 30 июля. Очевидцы сняли заплыв животного на видео.

Свидетели сообщили, что собака плыла от Благовещенского моста. Выбраться на берег животному помог мужчина, который гулял с собакой рядом. Чтобы вытащить “пловца” на берег, он отцепил поводок от ошейника своей собаки и вытащил устроившее заплыв животное.