Сочувствую университету "Синергия". Это абсолютно безобразная история. Алиса Теплякова - совершенно обычная девочка, папа которой - сутяжно-патологическая личность. Понимаете, в чем дело: можно даже освоить какие-то математические формулы, сдать формально ЕГЭ, но для того, чтобы осваивать Толстого, Достоевского и так далее нужен совершенно другой человеческий опыт. И это абсолютно невозможно для маленького ребенка.



Девочка поступила в МГУ. Студенты относятся к ней хорошо, это ведь психологи, но они относятся к ней, как к ребенку. Но там ведь там на первой же сессии сдается сексопатология. Это вообще как? Чушь несусветная. И в МГУ исправили свою ошибку, было принято решение детей до 14 лет вообще не принимать.



Ситуация с Тепляковой - это антинаучная, античеловеческая и, честно говоря, довольно пошлая педагогическая история. Папа просто калечит ребенка, а ведь у него еще шесть детей... Я посмотрел на этого папу - мне не нужно лишние слова говорить, я все увидел в лице этого человека.



Если ребенок опережает сверстников (в образовательном процессе - прим. ред.), то это не значит, что его нужно отправлять в следующий класс. Это значит, нужно расширять диапазон, отводить на занятия музыкой, спортом, живописью, чтобы ребенок развивался. Также в этом помогут походы, экспедиции, занятия в театральных кружках и так далее. Нужно не "торпедой" отправлять быстрее на выход, перепрыгивая из класса в класс, а заниматься развитием личности. Существует множество видов дополнительного образования.

Евгений Ямбург Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109