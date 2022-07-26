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7 минут назад

«Сочувствую университету "Синергия"»: Академик о возможной смене вуза Тепляковой

Семён Капранов
Евгений Ямбургэксперт

Заслуженный учитель России, академик РАО Евгений Ямбург в разговоре с "Рамблером" прокомментировал информацию о возможном переходе 10-летней студентки факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой в университет "Синергия". По словам эксперта, в таком возрасте дети должны заниматься дополнительным образованием, а не проходить обучение в вузе.

Сочувствую университету "Синергия". Это абсолютно безобразная история. Алиса Теплякова - совершенно обычная девочка, папа которой - сутяжно-патологическая личность. Понимаете, в чем дело: можно даже освоить какие-то математические формулы, сдать формально ЕГЭ, но для того, чтобы осваивать Толстого, Достоевского и так далее нужен совершенно другой человеческий опыт. И это абсолютно невозможно для маленького ребенка.

Девочка поступила в МГУ. Студенты относятся к ней хорошо, это ведь психологи, но они относятся к ней, как к ребенку. Но там ведь там на первой же сессии сдается сексопатология. Это вообще как? Чушь несусветная. И в МГУ исправили свою ошибку, было принято решение детей до 14 лет вообще не принимать.

Ситуация с Тепляковой - это антинаучная, античеловеческая и, честно говоря, довольно пошлая педагогическая история. Папа просто калечит ребенка, а ведь у него еще шесть детей... Я посмотрел на этого папу - мне не нужно лишние слова говорить, я все увидел в лице этого человека.

Если ребенок опережает сверстников (в образовательном процессе - прим. ред.), то это не значит, что его нужно отправлять в следующий класс. Это значит, нужно расширять диапазон, отводить на занятия музыкой, спортом, живописью, чтобы ребенок развивался. Также в этом помогут походы, экспедиции, занятия в театральных кружках и так далее. Нужно не "торпедой" отправлять быстрее на выход, перепрыгивая из класса в класс, а заниматься развитием личности. Существует множество видов дополнительного образования.
Евгений Ямбург
Евгений ЯмбургЗаслуженный учитель России, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московского Центра образования №109

Ранее в пресс-службе университета "Синергия" сообщили о подаче Евгением Тепляковым документов дочери Алисы на бюджетные места вуза по двум программам: информационные системы и технологии и педагогическое образование.

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,МГУ,
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