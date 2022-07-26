«Мы считаем, что этот вопрос настолько назрел как в общественном мнении, так и в профессиональной среде благодаря событиям предыдущего года и публичного наблюдения за семьей Тепляковых, что его неизбежно придется начать обсуждать», — заключили в пресс-службе университета.