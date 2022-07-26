Евгений Тепляков подал документы дочери Алисы на бюджетные места по двум программам: информационные системы и технологии и педагогическое образование в университет «Синергия». Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Релиз находится в распоряжении редакции «Газеты.Ru».
Алисе Тепляковой предстоит сдать внутреннее испытание для поступления на программу по направлению педагогическое образование.
«Если гипотетически представить Алису студенткой, то встает вопрос: каким образом Алиса Теплякова будет проходить практику по направлению подготовки педагогическое образование, ведь в рамках этой программы предусмотрено ведение уроков в школе. Как 10-летний ребенок будет вести уроки в школе? Это нонсенс», — отметили в пресс-службе университета.
В образовательном учреждении призвали рассмотреть возможность изменений в законодательстве, которые бы касались возрастного ценза абитуриентов, претендующих на получение высшего образования.
Как отметили в пресс-службе учреждения, ректор университета «Синергия» подал соответствующее обращение в Минобрнауки.
«Мы считаем, что этот вопрос настолько назрел как в общественном мнении, так и в профессиональной среде благодаря событиям предыдущего года и публичного наблюдения за семьей Тепляковых, что его неизбежно придется начать обсуждать», — заключили в пресс-службе университета.
Ранее сообщалось о том, что отец Алисы Тепляковой обвинил руководство платного университета в «неадекватности».