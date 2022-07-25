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32 минуты назад

В Финляндии захотели приостановить выдачу виз россиянам

Елена Прошина

Вопреки заявлениям МИД Финляндии о том, что в стране не планируют менять визовую политику, крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз россиянам. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

Финское агентство STT отмечает, что на данный момент Финляндия продолжает выдавать туристические визы россиянам, хотя другие приграничные страны, такие как Эстония, Литва и Латвия, ограничили оформление виз. Граждане РФ еще могут путешествовать в другие страны Европы через Финляндию.

Свыше 5000 россиян уехали за день в европейскую страну

Заместителя председателя парламентской группы Коалиционной партии Юкки Копра считает, что это «ослабляет эффект санкций и размывает их цель». Отмечается, что Коалиционная партия собирается предложить правительству Финляндии прекратить выдачу туристических виз россиянам.

Такое решение поддерживают представители Коалиционной партии, Социал-демократов, «Истинных финнов» и партии «Центристы».

Напомним, что ранее правительство Финляндии сообщило, что не планирует замораживать выдачу туристических виз гражданам России.

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