Без масок и ПЦР: куда поедут российские туристы

Отмена коронавирусных ограничений будет способствовать, в том числе, возможностям транзитных путешествий и путешествий в приграничные страны. Ранее были открыты границы с Белоруссией
, Монголией
, Грузией
и Казахстаном
. Сейчас фактически открыты сухопутные границы с Финляндией
, Норвегией
, Польшей
, Латвией
, Литвой
, Эстонией
. Так как это приграничные страны, и когда Финляндия выдает визы, то это, конечно, даже в отсутствие прямого авиационного и железнодорожного сообщения возможность для туристов путешествовать на машинах и автобусах в эти страны. Или использовать их для транзитных перелетов, в том числе в европейские государства, а также в Америку. Например, через Хельсинки
, Ригу или Вильнюс. Тем более сегодня в аэропортах этих городов работает большое количество авиакомпаний-лоукостеров. Другие традиционные варианты для полетов за границу - Стамбул, Белград, Ереван или Дубай и ряд других городов. Сейчас этот список, в том числе для транзитных поездок, расширился.
Россия открыла границы, теперь в эти страны можно выехать без существенных обстоятельств, так как ранее выезжать можно было с видом на жительство, по работе, при наличии там недвижимости или к семье. Сейчас таких ограничений нет. Но важно, что ранее, в апреле-мае-июне, все эти страны тоже отменили все коронавирусные ограничения. И большинство стран выдают визы. Это важный вопрос. Открылись страны Шенгенского соглашения. Например, Финляндия возобновила выдачу виз, выдают визы Франция, Испания, Италия, Греция, Швейцария, Великобритания. Чтобы сейчас путешествовать, в том числе в приграничные страны, конечно, нужна виза. И сейчас фиксируется повышенный спрос на них, запись на подачу документов фактически идет уже на август месяц.
На въездном туризме отмена коронавирусных ограничений никак не скажется, потому что въездной туризм фактически показывает падение на 97%. Даже по сравнению с прошлым годом он еще больше сократился. Это связано, прежде всего, с отсутствием электронных виз, которые сейчас не выдаются иностранным туристам. Во-вторых, это связано с отсутствием прямых рейсов в Россию из ряда стран, не так много государств открыты. В-третьих, - с невозможностью платить зарубежными картами Visa
и MasterCard на территории России, а также с требованием предъявления ПЦР-тестов для иностранных граждан и неопределенным статусом получения электронной визы иностранцами, разъяснений по которому мы ожидаем в ближайшее время. Все эти факторы фактически свели к нулю поездки по въездному туризму в Россию. Даже из тех стран, откуда раньше приезжали туристы.
У россиян, путешествующих за границу, приоритетом пользуются страны, в которые есть прямые рейсы - регулярные или туристические. Как и на протяжении многих лет лидером является Турция. Также популярностью пользуются поездки в Египет, Объединенные Арабские Эмираты, даже несмотря на летний сезон. Кроме того, российские туристы едут приграничные страны - Армению, Узбекистан, Казахстан, Киргизию. В эти страны тоже есть рейсы и поездки. Конечно, с учетом летнего туристического сезона номер один - это Турция. Но из-за действующих ограничений на полеты рейсов в Турцию не хватает. По оценкам участников туристической отрасли, та емкость, которая сейчас выставлена на Турцию, в этом году позволит перевести 3-3,5 млн человек. При этом реальный спрос - 6-6,5 млн. То есть спрос превышает предложение в два раза. И из-за этого, к сожалению, даже несмотря на стабилизацию курсов валют, цены на авиабилеты очень высокие. И на турпакеты цены тоже повышаются. Это связано с тем, что рейсов недостаточно, а также с тем, что они направляются в облет территорий из-за закрытия воздушного пространства. Самолет, который раньше летел в Турцию 3 часа, теперь в среднем летит 5 часов 15 минут. Дополнительные затраты на топливо приводят к тому, что именно стоимость международных авиабилетов, которая выросла в разы, в рамках туристической поездки теперь стала определяющей.
При этом цены на авиабилеты на рейсы внутри страны не выросли так сильно, как на международные билеты. Это связано с тем, что флот, который не может летать за границу из-за ограничений, используется здесь, и количество внутренних рейсов было увеличено.
Но по внутреннему туризму, путешествиям на морские курорты тоже фиксируется падение. Это связано с нарушенной транспортной логистикой. По оценкам Ростуризма
, падение именно по морским курортам составит не менее 30% из-за того, что в Российской Федерации закрыты 11 аэропортов.