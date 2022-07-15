Без масок и ПЦР: куда поедут российские туристы

Эксперт в сфере туризма Дмитрий Горин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал отмену коронавирусных ограничений на пересечение российской границы, а также рассказал о текущем состоянии туристической отрасли страны.

Ранее в России отменили все коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы, введенные в марте 2020 года. Соответствующий документ, вступивший в силу с пятницы, 15 июля, опубликован на официальном интернет портале правовой информации. Правительство признало утратившими силу акты и отдельные положения актов, которые касались временного ограничения движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу.