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50 минут назад

Россия сняла ковидные ограничения на пересечение границы

ТК «Звезда»

С 15 июля Россия сняла ограничения на пересечение своей сухопутной границы, введенные еще в марте 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса. Такое решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Соответствующий документ накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия сняла ковидные ограничения на пересечение границы
Фото: Galina Barbieri, Global Look PressGalina Barbieri, Global Look Press

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о приостановке ограничений, которые были введены в связи с распространением пандемии коронавируса. Отменяются ранее введенные ограничения, в частности, масочный режим и запрет на деятельность заведений общепита в ночное время суток.

При этом недавно московские власти призвали горожан вновь надеть маски. Рекомендация связана с повышенной заразностью субвариантов ВА.4 и ВА.5 в сравнении с ранними формами «омикрона».

Следом в ВОЗ призвали все страны мира вернуть масочный режим. Глава организации выразил обеспокоенность в связи с растущей тенденцией смертности от коронавируса.

Политика,Михаил Мишустин,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,
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