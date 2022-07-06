В сети ресторанов «Вкусно – и точка» нашли виновника испорченных птицами булок. Им оказался мужчина, который намеренно рассыпал корм на стоявший на улице лоток с хлебными изделиями, после чего на него налетели птицы.
Поступок неизвестного попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует МИЦ «Известия». В пресс-службе предприятия быстрого питания изданию сообщили, что выяснили обстоятельства случившегося в Алтуфьеве инцидента.
«При проверке записей с камер наблюдения удалось установить, что птиц на палету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий», – заявили в пресс-службе «Известиям».
Ранее сообщалось, что стая птиц склевала привезенные для «Вкусно – и точка» булки в Москве.