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1 час назад

Виновник испорченных птицами булок «Вкусно – и точка» попал на видео

Денис Фьючин

В сети ресторанов «Вкусно – и точка» нашли виновника испорченных птицами булок. Им оказался мужчина, который намеренно рассыпал корм на стоявший на улице лоток с хлебными изделиями, после чего на него налетели птицы.

Поступок неизвестного попал в объектив камеры видеонаблюдения. Запись публикует МИЦ «Известия». В пресс-службе предприятия быстрого питания изданию сообщили, что выяснили обстоятельства случившегося в Алтуфьеве инцидента.

«При проверке записей с камер наблюдения удалось установить, что птиц на палету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий», – заявили в пресс-службе «Известиям».

Ранее сообщалось, что стая птиц склевала привезенные для «Вкусно – и точка» булки в Москве.

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