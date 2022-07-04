В Москве вороны налетели на булочки из ресторана быстрого питания «Вкусно – и точка». Снятую в Алтуфьево очевидцем запись публикует Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, что большая стая птиц слетелась к стоящим на

«Вот сначала они едят эти булочки, а потом булочки едят все остальные», – произносит автор видео.

Ранее сообщалось, что сменивший McDonald's «Вкусно – и точка» намерен открыть все свои заведения к сентябрю. Всего их более 800, сейчас же из них работают примерно 140 ресторанов.