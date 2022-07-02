Россия отменила запрет на въезд 47 тысяч граждан Киргизии

Представитель МИД Киргизии заявил, что российские власти сняли ограничения на въезд около 47 тыс. граждан страны. Им было запрещено пересекать границу России потому, что ранее они совершили на ее территории разнообразные «мелкие административные правонарушения». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

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Отмечается, что официальные лица не сообщили, какие конкретно правонарушения вменялись в вину киргизским мигрантам. Также не называется причина, почему в списках нежелательных лиц по-прежнему остаются порядка 35 тыс. граждан Киргизии.

По данным ведомства, решение было принято в результате состоявшихся в мае переговоров Москвы и Бишкека на высоком уровне.

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская сообщила ранее, что число трудовых мигрантов существенно увеличилось в 2022 году.