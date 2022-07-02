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20 минут назад

Россия отменила запрет на въезд граждан Киргизии, совершивших мелкие правонарушения

Илья Родин

Представитель МИД Киргизии заявил, что российские власти сняли ограничения на въезд около 47 тыс. граждан страны. Им было запрещено пересекать границу России потому, что ранее они совершили на ее территории разнообразные «мелкие административные правонарушения». Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Россия отменила запрет на въезд 47 тысяч граждан Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что официальные лица не сообщили, какие конкретно правонарушения вменялись в вину киргизским мигрантам. Также не называется причина, почему в списках нежелательных лиц по-прежнему остаются порядка 35 тыс. граждан Киргизии.

По данным ведомства, решение было принято в результате состоявшихся в мае переговоров Москвы и Бишкека на высоком уровне.

Мигранты массово устремились в Россию

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская сообщила ранее, что число трудовых мигрантов существенно увеличилось в 2022 году.

На это повлияли такие факторы, как упрощение процедуры легализации, колебания валютного курса, стабильность на рынке труда - большинство мигрантов сохранили рабочие места, несмотря на кризис.

Общество,Коммерсант,РАНХиГС,
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