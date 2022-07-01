Мигранты массово устремились в Россию

Ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская заявила, что в России в 2022 году значительно выросло число трудовых мигрантов из других стран. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Юлия Флоринская рассказала, что в первом квартале этого года в РФ приехали 842 тыс. человек, планирующих найти работу в стране. По ее данным, это в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Эксперт уточнила, что с 1 января мигранты оформили 845 тыс. патентов, что в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. Общее число полученных ими документов оказалось в два раза больше, чем в 2021 году, и достигло 2,1 млн.

Трудовые мигранты, отмечает Флоринская, как и ранее, отправляют деньги родственникам на родину. Они получают переводы и меняют на местную валюту, которая, после начала спецоперации, несколько упала по отношению к российскому рублю.

В частности, в Киргизии ранее за рубль давали 1,14 сома, теперь меняют 1 к 1,5. Таким образом, сообщает эксперт, получается, что у мигрантов зарплата фактически не только не упала, но даже выросла. Она считает, что этот фактор оказал положительное влияние на трудовую миграцию.