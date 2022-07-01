Фонд Горбачева ответил на слухи о сильном ухудшении здоровья политика

Представитель Горбачев-фонда Михаил Поляков заявил, что появившиеся в Telegram-каналах сведения о резком ухудшении здоровья бывшего президента СССР являются «неправдой». Об этом пишет РИА «Новости».

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Поляков отметил, что в фонде не принято рассказывать о состоянии здоровья Михаила Сергеевича Горбачева. Он подчеркнул, что «в данном случае» все же вынужден сделать заявление о том, что опубликованные в интернете сведения не соответствуют действительности.

Агентство напомнило, что видному политику исполнился 91 год. В октябре 2021 он был направлен на карантин в больницу из-за эпидемии коронавируса.