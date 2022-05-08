Президент Германии заявил о крахе мечты Горбачева

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил союзников на Западе и Востоке, освободивших Германию от нацизма 77 лет назад. Одновременно он назвал 8 мая «Днем войны» из-за украинского кризиса, передает ТАСС.

Сегодня политик выступил в Берлине на конгрессе Ассоциации немецких профсоюзов (DGB).

«8 мая для нас, немцев, День благодарности. Это союзники с Запада и Востока победили Гитлера 77 лет назад, и мы, немцы, отмечаем эту дату как День освобождения», - сказал президент.

По его словам, немцы вели против СССР «беспощадную войну на уничтожение». Освобождение для Германии пришло извне, после. чего поколения политиков работали над тем, чтобы никогда больше не было войны в Европе. В частности, Штайнмайер вспомнил Михаила Горбачева, который отвел советские войска из стран восточной Европы, после чего все они вступили в НАТО.

«Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая - День войны», - заявил президент ФРГ.

По его мнению, украинский кризис стал «разрывом со многим, что считалось само собой разумеющимся» и «эпохальным сломом».