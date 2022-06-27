Отдыхающим рекомендовали не купаться на южном берегу Крыма

Отдыхающим на южном берегу Крыма не рекомендуется купаться в море из-за ухудшения качества воды, которое вызвали обильные осадки на полуострове. Соответствующее предупреждение в своем Telegram-канале опубликовал Роспотребнадзор РФ.

Отмечается, что представители ведомства получили нестандартные пробы воды у побережья Алушты, Севастопольском и Бахчисарайском районах. При этом в Роспотребнадзоре уточнили, что, несмотря на запрет на купания в море, отдыхающие могут продолжить загорать на пляжах.