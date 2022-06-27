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1 час назад

Аксенов предупредил о сбросе воды из Симферопольского водохранилища

Елена Прошина

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об угрозе подтоплений в нескольких районах Симферополя. В частности, речь идет о поселке Комсомольское. Соответствующее заявление Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, подтопления может вызвать переполненность Симферопольского водохранилища, которое уже сейчас в нем наблюдают. Аксенов отметил, что вероятнее всего в скором времени неизбежно придется делать сброс воды. В связи с этим под угрозой подтопления находятся территории от улицы КИМ до поселка Комсомольское и Симферопольском районе, добавил он.

В Симферопольском районе Крыма из-за ливней и подъема воды в реках разрушено два моста

Аксенов призвал всех граждан, которые проживают или находятся в этих местах убрать личный транспорт, ценные вещи и документы в безопасное место. На данный момент ответственные службы проводят обход домов и оповещают местных об опасности. Точный перечень районов, жителям которых рекомендуется принять соответствующие меры, опубликуют в ближайшее время.

Ранее в Симферополе объявили режим ЧС из-за обильных дождей. В частности, в регионе зафиксировали порядка 250 подтопленных домовладений в поселениях Добровское, Трудовское, Мазанское и Перовское.

Происшествия,Видео,Сергей Аксенов,
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