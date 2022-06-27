Аксенов предупредил о сбросе воды из Симферопольского водохранилища

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил об угрозе подтоплений в нескольких районах Симферополя. В частности, речь идет о поселке Комсомольское. Соответствующее заявление Аксенов опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, подтопления может вызвать переполненность Симферопольского водохранилища, которое уже сейчас в нем наблюдают. Аксенов отметил, что вероятнее всего в скором времени неизбежно придется делать сброс воды. В связи с этим под угрозой подтопления находятся территории от улицы КИМ до поселка Комсомольское и Симферопольском районе, добавил он.

Аксенов призвал всех граждан, которые проживают или находятся в этих местах убрать личный транспорт, ценные вещи и документы в безопасное место. На данный момент ответственные службы проводят обход домов и оповещают местных об опасности. Точный перечень районов, жителям которых рекомендуется принять соответствующие меры, опубликуют в ближайшее время.