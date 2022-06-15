Талибы*, Дуняша и Киркоров: кто приехал на открытие ПМЭФ

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Современные образцы экипировки для работы спасателей в Арктическом регионе, оборудование и снаряжение для проведения водолазных работ на стенде министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года