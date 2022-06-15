Талибы*, Дуняша и Киркоров: кто приехал на открытие ПМЭФ

В
Петербурге открылся 25-й международный экономический форум. На него должны приехать представители 127 государств. Лозунг трехдневного мероприятия звучит как «Новый мир — новые возможности». 1/25 Участницы на стенде Москвы на XXV Петербургском международном экономическом форуме, 15 июня 2022 года
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2/25 Стенд города Санкт-Петербурга на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 3/25 Певец Филипп Киркоров на XXV Петербургском международном экономическом форуме, 15 июня 2022 года 4/25 Девушка в национальном костюме на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года
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5/25 Макет футбольного стадиона «Солидарность Самара Арена» на стенде Самарской области на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 6/25 Девушка слушает музыку на стенде социальной сети «ВКонтакте» на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 7/25 Стенд Москвы на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года
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8/25 Девушка в национальном костюме на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 9/25 Современные образцы экипировки для работы спасателей в Арктическом регионе, оборудование и снаряжение для проведения водолазных работ на стенде министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 10/25 Участник XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года
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11/25 Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 12/25 Продажа ювелирных украшений на XXV Петербургском международном экономическом форуме, 15 июня 2022 года 13/25 Мужчина фотографируется на фоне робота Дуняши на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года
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14/25 Министр горнодобывающей промышленности Центральноафриканской Республики (ЦАР) Руфин Бенам Бельтунгу во время интервью на Петербургском международном экономическом форуме, 15 июня 2022 года 15/25 Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 16/25 Участники XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года
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17/25 Сотрудник протирает шлем на манекене на стенде «Арктика - территория диалога» на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 18/25 Участники XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 19/25 Демонстрация работы робота Дуняши на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года
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20/25 Участники XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 21/25 Девушка на стенде дополненной реальности MARMA от Фонда Росконгресс на выставке XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 22/25 Представитель талибов (организация запрещена в России) - замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн (второй слева) на XXV Петербургском международном экономическом форуме, 15 июня 2022 года
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23/25 Участницы во время XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года 24/25 Стенд Башкортостана во время XXV Петербургского международного экономического форума, 15 июня 2022 года
Открылся юбилейный форум пушечным выстрелом — его произвел губернатор Петербурга
Александр Беглов вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным с бастиона Петропавловской крепости.
Среди делегатов на поля ПМЭФ прибыл представитель
«Талибана» (запрещено в РФ) — замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Юнус Моманд. По слухам, в этом году некоторым девушкам-сотрудницам пришлось удлинить форменные юбки из-за присутствия талибов.
Внимание гостей ПМЭФ привлекла также робот-буфетчица Дуняша. Она продает кофе и мороженое и даже умеет разговаривать. Дуняша наряжена в розовое платье, белый чепчик и крупные бусы — в духе 1950-х.