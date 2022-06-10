Соловьев ответил подшутившему над ним Галкину

Телеведущий Владимир Соловьев в своей авторской программе «Соловьев Live» ответил юмористу Максиму Галкину, который подшутил над ним на концерте в Израиле.
Журналист посоветовал комику «не возвращаться в Россию ни при каких обстоятельствах», передает «Росбалт».
Ранее на концерте в Израиле Галкин, комментируя актуальные политические новости, высказался в сторону ведущих информационных ток-шоу на российских федеральных каналах Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева.
«Я уже предвижу эти антискандинавские настроения, вижу, как Скабеева сжигает альбом ABBA, я вам точно говорю — это не за горами. Шведскую стенку переименуют в лазалку, сауну — в сухопарку, шведский стол в обжираловку. И, конечно же, 100% запретят сказки Астрид Линдгрен. Вижу Соловьева, он стоит и орет: "Карлсон!"» — сказал со сцены Галкин.
Соловьев решил не молчат и ответил на шутки юмориста. В эфире «Соловьев Live» он сравнил Галкина с Михаилом Задорновым, который «был талантливый и писал тексты сам».
«Этот текст Галкин, наверное, тоже сам написал, но странно, что он с бумажками в руке, подсматривает. Его очень хорошо принимают в Израиле. И я думаю, что ему надо там остаться. Думаю, ему ни при каких обстоятельствах в Россию возвращаться не надо. Все эти шуточки за 200 шекелей показывают, что ты ничего не знаешь и не понимаешь», — отметил Соловьев.
Также телеведущий обратился к певице Алле Пугачевой, которая на днях показала, что целиком и полностью поддерживает супруга, и обещала «сказать правду» в случае уголовного преследования Галкина.
«Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю. Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой! Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», — призвал Пугачеву Соловьев.
Ранее Галкин записал видеообращение, в котором опроверг обвинения ряда российских СМИ «в поливании грязью» РФ. Юморист заявил, что никогда ничего плохого о Родине и согражданах не говорил, высмеивая только пропагандистов и коррумпированных чиновников.