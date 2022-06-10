Соловьев ответил подшутившему над ним Галкину

«Этот текст Галкин, наверное, тоже сам написал, но странно, что он с бумажками в руке, подсматривает. Его очень хорошо принимают в Израиле. И я думаю, что ему надо там остаться. Думаю, ему ни при каких обстоятельствах в Россию возвращаться не надо. Все эти шуточки за 200 шекелей показывают, что ты ничего не знаешь и не понимаешь», — отметил Соловьев.