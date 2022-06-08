Пугачева вступилась за Галкина

Певица Алла Пугачева вступилась за своего супруга — юмориста Максима Галкина, чей отъезд в Израиль с семьей и выступления там спровоцировали волну негатива со стороны некоторых россиян и СМИ. Артистка призвала всех «услышать» последнее видеообращение мужа, передает «Московский комсомолец».
«Отдельные средства массовой информации, рассматривая кусочки моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать, как поливание грязью моей Родины. Так вот, запомните, за 28 лет своих выступлений я ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию… Я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею, как сатирик, на это право. И буду это делать, как делал и раньше. Мои выступления ничем не отличаются от всех тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы… Я всегда был за народ…» — сказал Галкин в своем последнем видеообращении, размещенном в личномTelegram-канале.
Пугачева перепостила ролик супруга в свои соцсети и подписала его словами: «Имеющий уши, да услышит».
Напомним, что певица вместе с мужем и детьми покинули Россию, уехав в Израиль, еще в феврале. Пугачева пообещала, что приедет обратно к 1 сентября, когда детям нужно будет идти в школу. Юморист же ничего на этот счет не сказал, но продолжает активно выступать за рубежом с концертами, в частности, 2 сентября у него запланировано шоу в Австралии.