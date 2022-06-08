Пугачева вступилась за Галкина

«Отдельные средства массовой информации, рассматривая кусочки моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать, как поливание грязью моей Родины. Так вот, запомните, за 28 лет своих выступлений я ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию… Я пародировал политиков, высмеивал лживых, жалких пропагандистов и коррумпированных чиновников, которые обворовывают мой русский народ. И я имею, как сатирик, на это право. И буду это делать, как делал и раньше. Мои выступления ничем не отличаются от всех тех выступлений, которые были в многочисленных городах России за все эти годы… Я всегда был за народ…» — сказал Галкин в своем последнем видеообращении, размещенном в личномTelegram-канале.