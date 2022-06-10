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53 минуты назад

Фотографии Императорской семьи в цвете

Александр Котлеткин

Николай II, старший сын императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, родился 18 мая 1868 года в Царском Селе. Николай II взошел на престол 26 мая 1896 года. Во время празднества по случаю коронации Императора в Москве на Ходынском поле произошла давка, в которой погибли более тысячи человек.

1/16 Портрет императора Николая II и императрицы Александры Федоровны с детьми. Ателье «Боассона и Эгглер». Санкт-Петербург, 1913 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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2/16 Великие княжны
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
3/16 Великая княгиня Елизавета Фёдоровна
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
4/16 Великие княжны в 1916 году
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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5/16 Великие княжны
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
6/16 Николай II с императрицей Марией Федоровной в городе Кобург, Германия, 1894 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
7/16 Великая княжна Ольга, 1900 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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8/16 Царевич Алексей, 1912 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
9/16 Николай II в костюме сокольничего
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
10/16 Императрица Александра Фёдоровна с детьми
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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11/16 Великие княжны, Беловеж, осень 1912 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
12/16 Татьяна, Мария и Анастасия Романовы
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
13/16 Мария Фёдоровна с детьми, 1898
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
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14/16 Великая княжна Мария
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
15/16 Дети Императора Николая II
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)
16/16 Царская семья в Гатчине, 1912 год
Фото: Ольга Ширина (Klimbim)

Правление Николая II проходило в обстановке нараставшего революционного движения и крайне сложной внешнеполитической ситуации.

На фоне неудач на полях Первой мировой войны в конце февраля 1917 года в Петрограде начались волнения, которые переросли в массовые выступления против правительства и династии.

В полночь 15 марта 1917 года в салон-вагоне императорского поезда, стоявшего на путях у железнодорожного вокзала Пскова, Николай II подписал акт отречения от престола, передав власть своему брату великому князю Михаилу Александровичу, который корону не принял.

Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков Лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей — великих княжон и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места нашли еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).

Какой была Императорская семья, в работах художника-колоризатора Ольги Шириной (Klimbim) – в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,Николай II,
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