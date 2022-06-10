Фотографии Императорской семьи в цвете

Николай II, старший сын императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, родился 18 мая 1868 года в Царском Селе. Николай II взошел на престол 26 мая 1896 года. Во время празднества по случаю коронации Императора в Москве на Ходынском поле произошла давка, в которой погибли более тысячи человек.

Правление Николая II проходило в обстановке нараставшего революционного движения и крайне сложной внешнеполитической ситуации.

На фоне неудач на полях Первой мировой войны в конце февраля 1917 года в Петрограде начались волнения, которые переросли в массовые выступления против правительства и династии.

В полночь 15 марта 1917 года в салон-вагоне императорского поезда, стоявшего на путях у железнодорожного вокзала Пскова, Николай II подписал акт отречения от престола, передав власть своему брату великому князю Михаилу Александровичу, который корону не принял.

Последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков Лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей — великих княжон и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места нашли еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).