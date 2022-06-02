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44 минуты назад

Без чего нельзя было прожить в СССР

Александр Котлеткин

Советский Союз был одним из самых закрытых государств 20 века. Идеологические противостояние с Западом отнимало у страны много сил и отражалось на общественной жизни. Мы собрали главные символы и вещи ушедшей эпохи, без которых сложно было бы представить быт советского гражданина. Без чего нельзя было прожить в СССР – в галерее «Рамблера».

1/14 Паспорт СССР был самым важным документом для советского человека. Без документа нельзя было устроиться на работу, переехать, жениться, поступить в университет, получить почтовую посылку
Фото: ТАСС
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2/14 Владимир Ленин был создателем и главным идеологом Советского Союза. Его портреты несли на митингах, украшали здания, также в честь Ленина возводили памятники
Фото: РИА Новости
3/14 Каждый советский гражданин обязан был работать. Право на труд закреплялось в Конституции, а тунеядство наказывалось исправительными работами или даже тюремным заключением
Фото: РИА Новости
4/14 День международной солидарности трудящихся – один из главных советских праздников. В этот день по всей стране проходили демонстрации трудящихся и военные парады
Фото: РИА Новости
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5/14 В СССР было множество печатных изданий, откуда читатели узнавали самые важные новости. Тиражи газет исчислялись миллионами. Кроме того, печатная пресса играла важную роль в политической жизни страны. Статьи, очерки и фельетоны, опубликованные в газете «Правда», были практически приказами (директивами) для исполнения и руководства всеми партийными организациями
Фото: ТАСС
6/14 Таксофон - телефонный аппарат общего пользования. В СССР было мало личных стационарных телефонов, поэтому население пользовалось таксофонами. Стоимость разговора составляла 2 копейки
Фото: РИА Новости
7/14 Из-за недостатков плановой экономики Советский Союз постоянно жил в условиях товарного дефицита. В очереди за легковым автомобилем можно было «простоять» от 2-3 лет
Фото: ТАСС
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8/14 Победа в космической гонке являлась одним из важнейших достижений СССР. Космонавты были кумирами миллионов советских граждан.
Фото: ТАСС
9/14 Каждый советский человек везде и всюду носил с собой авоську. Простая сетчатая сумка была крайне удобной в быту и выдерживала вес до 70 килограмм!
Фото: ТАСС
10/14 В советские времена дачи являлись для жителей городов местом для занятий садоводством. Советские граждане выращивали там картофель, ягоды, овощи и фруктов. Дачи помогали сгладить товарный дефицит, а также были местом отдыха для всей семьи в выходные дни лето
Фото: ТАСС
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11/14 Радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран. Наряду с газетами радио было одним из главных средств массовой информации
Фото: ТАСС
12/14 День Великой Октябрьской социалистической революции. Праздник широко отмечался военными парадами и гражданскими демонстрациями
Фото: ТАСС
13/14 В СССР наблюдался постоянный дефицит личных автомобилей, поэтому в стране активно развивался общественный транспорт
Фото: ТАСС
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14/14 Новый год – главный семейный праздник в Советском Союзе. Празднование Нового года, как новая советская традиция, одной из первых описана в рассказе «Чук и Гек» Аркадия Гайдара 1939 года и в повести «Комендант снежной крепости».
Фото: ТАСС

Паспорт СССР. Паспорт СССР был самым важным документом для советского человека. Без документа нельзя было устроиться на работу, переехать, жениться, поступить в университет, получить почтовую посылку.

Видео дня

Владимир Ленин. Владимир Ленин был создателем и главным идеологом Советского Союза. Его портреты несли на митингах, украшали здания, также в честь Ленина возводили памятники.

Работа. Каждый советский гражданин обязан был работать. Право на труд закреплялось в Конституции, а тунеядство наказывалось исправительными работами или даже тюремным заключением.

1 мая. День международной солидарности трудящихся – один из главных советских праздников. В этот день по всей стране проходили демонстрации трудящихся и военные парады.

Газета. В СССР было множество печатных изданий, откуда читатели узнавали самые важные новости. Тиражи газет исчислялись миллионами. Кроме того, печатная пресса играла важную роль в политической жизни страны. Статьи, очерки и фельетоны, опубликованные в газете «Правда», были практически приказами (директивами) для исполнения и руководства всеми партийными организациями.

Таксофон - телефонный аппарат общего пользования. В СССР было мало личных стационарных телефонов, поэтому население пользовалось таксофонами. Стоимость разговора составляла 2 копейки.

Очереди. Из-за недостатков плановой экономики Советский Союз постоянно жил в условиях товарного дефицита. В очереди за легковым автомобилем можно было «простоять» от 2-3 лет.

Космос. Победа в космической гонке являлась одним из важнейших достижений СССР. Космонавты были кумирами миллионов советских граждан.

Авоська. Каждый советский человек везде и всюду носил с собой авоську. Простая сетчатая сумка была крайне удобной в быту и выдерживала вес до 70 килограмм!

Дача. В советские времена дачи являлись для жителей городов местом для занятий садоводством. Советские граждане выращивали там картофель, ягоды, овощи и фруктов. Дачи помогали сгладить товарный дефицит, а также были местом отдыха для всей семьи в выходные дни лето.

Радио. Радиовещанием была охвачена вся территория страны: передачи велись на более чем 60 языках народов СССР и 70 языках народов других стран. Наряду с газетами радио было одним из главных средств массовой информации.

7 Ноября. День Великой Октябрьской социалистической революции. Праздник широко отмечался военными парадами и гражданскими демонстрациями.

Общественный транспорт. В СССР наблюдался постоянный дефицит личных автомобилей, поэтому в стране активно развивался общественный транспорт.

Новый год – главный семейный праздник в Советском Союзе. Празднование Нового года, как новая советская традиция, одной из первых описана в рассказе «Чук и Гек» Аркадия Гайдара 1939 года и в повести «Комендант снежной крепости».

Общество,Фото,Аркадий Гайдар,
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