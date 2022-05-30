Шумела вся Москва: «Спартак» взял Кубок России

Встреча прошла на московском стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 2:1. Матч стал рекордным по посещаемости – на стадионе собрались 69306 зрителей.

Первый мяч на 10-й минуте забил нападающий «Спартака» Александр Соболев, он посвятил гол умершей в августе 2020 года матери. Во втором тайме «Динамо» удалось сравнять счет. Мяч залетел в ворота после рикошета от Самюэля Жиго, который провел последний матч за «Спартак». Победу «красно-белым» принес гол Квинси Промеса на 72 минуте. На последней компенсированной минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не смог реализовать пенальти. Он пробил выше ворот, до этого Фомин реализовал 23 11-метровых удара подряд