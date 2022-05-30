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44 минуты назад

Шумела вся Москва: «Спартак» взял Кубок России

Александр Котлеткин

Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в финале Кубка России по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

1/19 Болельщики ФК "Спартак" перед началом финального матча Кубка России по футболу сезона 2021/2022 между ФК "Спартак" и ФК "Динамо"
Фото: РИА Новости
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2/19 Выступление группы поддержки перед началом финального матча Кубка России по футболу сезона 2021/2022 между ФК "Спартак" и ФК "Динамо"
Фото: РИА Новости
3/19 Игрок ФК "Спартак" Александр Соболев и игрок ФК "Динамо" Даниил Фомин (справа) в финальном матче Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
4/19 Игрок ФК "Динамо" Константин Тюкавин (на первом плане) и игрок ФК "Спартак" Самуэль Жиго в финальном матче Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
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5/19 Игрок ФК "Спартак" Александр Соболев (на первом плане) и игрок ФК "Динамо" Роман Евгеньев в финальном матче Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
6/19 Игрок ФК "Динамо" Арсен Захарян (слева) и игрок ФК "Спартак" Максимилиано Кофрие в финальном матче Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
7/19 Игрок ФК "Спартак" Кристофер Мартинс (слева) в финальном матче Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
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8/19 Игрок ФК "Динамо" Роман Евгеньев в финальном матче Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
9/19 Игрок ФК "Спартак" Даниил Хлусевич в финальном матче Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
10/19 Игрок ФК "Спартак" Александр Соболев и игрок ФК "Динамо" Роман Евгеньев (справа) в финальном матче Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
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11/19 Игрок ФК "Спартак" Александр Соболев в финальном матче Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
12/19 Награждение команды ФК "Спартак" - победителя Кубка России по футболу сезона 2021/2022
Фото: РИА Новости
13/19 Награждение команды ФК "Спартак" - победителя Кубка России по футболу сезона 2021/2022
Фото: РИА Новости
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14/19 Игроки ФК "Спартак" качают на руках своего главного тренера Паоло Ваноли после победы в финальном матче Кубка России по футболу
Фото: РИА Новости
15/19 Игрок ФК "Спартак" Шамар Николсон в раздевалке во время празднования победы в Кубке России по футболу
Фото: РИА Новости
16/19 Игроки ФК "Спартак" в раздевалке празднуют победу в Кубке России по футболу
Фото: РИА Новости
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17/19 Главный тренер ФК "Спартак" Паоло Ваноли и игроки команды в раздевалке празднуют победу в Кубке России по футболу сезона 2021/2022
Фото: РИА Новости
18/19 Игроки ФК "Спартак" в раздевалке празднуют победу в Кубке России по футболу сезона 2021/2022
Фото: РИА Новости
19/19 Игроки ФК "Спартак" в раздевалке празднуют победу в Кубке России по футболу сезона 2021/2022
Фото: РИА Новости

Встреча прошла на московском стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 2:1. Матч стал рекордным по посещаемости – на стадионе собрались 69306 зрителей.

Первый мяч на 10-й минуте забил нападающий «Спартака» Александр Соболев, он посвятил гол умершей в августе 2020 года матери. Во втором тайме «Динамо» удалось сравнять счет. Мяч залетел в ворота после рикошета от Самюэля Жиго, который провел последний матч за «Спартак». Победу «красно-белым» принес гол Квинси Промеса на 72 минуте. На последней компенсированной минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не смог реализовать пенальти. Он пробил выше ворот, до этого Фомин реализовал 23 11-метровых удара подряд

Общество,Фото,Александр Соболев,Даниил Фомин,Квинси Промес,Динамо,Спартак,
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