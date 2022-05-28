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1 час назад

Россиянам в 10 раз увеличили один из штрафов

Илья Родин

Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно повышающий размер административного штрафа за учинение пожара в лесах. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Россиянам в 10 раз увеличили один из штрафов
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, штраф за учинение пожаров для физических лиц составит от 15 до 30 тыс. рублей (ранее было от 1,5 до 3 тыс.) Для должностных лиц он достигнет размера в 20-40 тысяч. Юридическим лицам придется выплатить от 100 до 400 тысяч рублей.

В 10 раз вырастет и штраф за нарушение правил пожарной безопасности без причинения тяжкого вреда здоровью человека. Для граждан он ранее составлял пять тысяч рублей, по новому закону достигнет 50 тысяч. Должностным лицам потребуется выплатить 100 тысяч, юридическим - от 1 до 2 млн рублей.

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Наказания за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы возле леса также существенно возрастут. В частности, для физических лиц штраф составит от 30 до 40 тыс. рублей.

Глава России заявил ранее, что масштабные лесные пожары подрывают все усилия по сохранению климата. Он призвал принять все необходимые меры для того, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации с лесными пожарами.

Общество,Владимир Путин,Госдума,
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