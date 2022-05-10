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40 минут назад

Путин: пожары подрывают все усилия по сохранению климата

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что масштабные лесные пожары подрывают все усилия по сохранению климата. Об этом сообщает РИА Новости.

Повторение ситуации недопустимо: Путин собрал совещание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление Путин сделал 10 мая на совещании, посвященном ситуации с пожарами в российских регионах.

«[Лес -] это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата», - сказал президент.

Путин отметил, что у лесных пожаров 2022 года уже есть жертвы, а значительный материальный ущерб для российских регионов очевиден, передает ТАСС.

Площадь лесных пожаров под Иркутском выросла

Путин подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы повторилась ситуация 2021 года, когда лесные пожары в Росиии оказались самыми интенсивными за последние годы.

В мае в 49 российских регионах действует особый противопожарный режим. В Курганской области и на части территории Хакасии введен режим ЧС.

Общая площадь пожаров в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях превысила 65 тысяч квадратных метров. В регионах сгорело более тысячи строений, включая более 620 жилых домов. В Красноярском крае пожары уничтожили более 800 строений (более 500 из них - жилые дома).

В красноярском МЧС заявили, что жертвами пожаров стали как минимум пятеро человек.

Политика,Владимир Путин,
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