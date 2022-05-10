Повторение ситуации недопустимо: Путин собрал совещание

Президент РФ Владимир Путин заявил, что масштабные лесные пожары подрывают все усилия по сохранению климата. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Путин сделал 10 мая на совещании, посвященном ситуации с пожарами в российских регионах.

«[Лес -] это экологический щит нашей страны, всей планеты. Именно он играет ключевую роль в поглощении глобальных выбросов парниковых газов. А, значит, масштабные пожары подрывают наши усилия по сохранению климата», - сказал президент.

Путин отметил, что у лесных пожаров 2022 года уже есть жертвы, а значительный материальный ущерб для российских регионов очевиден, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы повторилась ситуация 2021 года, когда лесные пожары в Росиии оказались самыми интенсивными за последние годы.

В мае в 49 российских регионах действует особый противопожарный режим. В Курганской области и на части территории Хакасии введен режим ЧС.

Общая площадь пожаров в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях превысила 65 тысяч квадратных метров. В регионах сгорело более тысячи строений, включая более 620 жилых домов. В Красноярском крае пожары уничтожили более 800 строений (более 500 из них - жилые дома).