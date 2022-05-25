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25 мая

Хозяйка переоборудовала стиральную машину в тренажер для кошек. Видео

Александр Кузьмин

Хозяйка кошек переоборудовала старую стиральную машину в тренажер для своих питомцев. Теперь четвероногие друзья могут развлекаться и сбрасывать лишний вес. На появившееся в Сети видео с животными обращает внимание Telegram-канал «Лента добра».

По всей вероятности, женщина не стала избавляться от старой бытовой техники, оставив ее для своих любимцев. На кадрах видно, как одна из кошек старательно крутит барабан машинки, другая же наблюдает за происходящим.

Ранее сообщалось, что полицейский в подмосковных Химках помог утятам перейти проезжую часть и забраться на тротуар. Он аккуратно перенес птенцов через бордюр.

Общество,Видео,
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