Хозяйка кошек переоборудовала старую стиральную машину в тренажер для своих питомцев. Теперь четвероногие друзья могут развлекаться и сбрасывать лишний вес. На появившееся в Сети видео с животными обращает внимание Telegram-канал «Лента добра».

По всей вероятности, женщина не стала избавляться от старой бытовой техники, оставив ее для своих любимцев. На кадрах видно, как одна из кошек старательно крутит барабан машинки, другая же наблюдает за происходящим.