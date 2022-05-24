Полицейский помог утятам перейти дорогу в Химках. Видео

В подмосковных Химках полицейский помог утятам перейти дорогу. Видео с сотрудником ДПС , оказавшим помощь пернатым, публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как правоохранитель аккуратно переносит на тротуар птенцов, которые не могут преодолеть преграду в виде бордюра.