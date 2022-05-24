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1 час назад

Полицейский помог утятам перейти дорогу в Химках. Видео

Александр Кузьмин

В подмосковных Химках полицейский помог утятам перейти дорогу. Видео с сотрудником ДПС, оказавшим помощь пернатым, публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, как правоохранитель аккуратно переносит на тротуар птенцов, которые не могут преодолеть преграду в виде бордюра.

«В Химках полицейский помог утятам перейти дорогу и забраться на бордюр, где их уже ждала взволнованная мама-утка», – говорится в сообщении к публикации.

Ранее сообщалось, что чайка украла целую пиццу, оставленную без присмотра.

Общество,Новости Москвы,Видео,ГИБДД,
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