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1 час назад

Стало известно об иммунитете к оспе обезьян у ряда россиян

Майк Габриелян

В Минздраве рассказали, что многие родившиеся в СССР россияне уже имеют иммунитет к оспе обезьян. Это произошло благодаря вакцинации, которая проводилась в обязательном порядке до 1980 года. Об этом в субботу, 21 мая, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Стало известно об иммунитете к оспе обезьян у ряда россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До 1980 года у нас вакцинация против оспы была обязательна, и поэтому у нас есть определенный пул уже иммунного населения», - сказал министр.

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Мурашко также подчеркнул, что сейчас в РФ не зарегистрированы случаи заражения оспой обезьян. При этом в российских медучреждениях есть необходимые средства для диагностики, они зарегистрированы еще в 2017 году. Имеются тест–системы и лекарства для терапии оспы обезьян.

Ранее врач-инфекционист рассказал, кто входит в группу риска по заболеванию оспой обезьян.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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