Мясников перечислил симптомы оспы обезьян

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что заразиться оспой обезьян можно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга.

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«От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время (на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов!)», — написал врач в Telegram-канале.

По его словам, к заражению также ведут укусы обезьян, употребление обезьян в пищу. Переносчиками могут быть и грызуны (суслики, крысы).

Симптомы - сыпь, температура, увеличение лимфоузлов, озноб, слабость, боль в мышцах. Специфического эффективного лекарства нет. По сравнению с человеческой оспой данный вирус значительно менее заразный и только в 10% приводит к гибели людей.

При этом, по словам эксперта, вирус обезьяньей оспы очень похож на вирус обычной оспы (orthopoxvirus). Поэтому он «уже 30 лет рассматривается как потенциальное средство биотерроризма».

«Вакцина есть, понадобиться возврат в обязательной всеобщей вакцинации - посмотрим, я сильно сомневаюсь. Но в наше время основные «вирусологи»- это политики и СМИ, поживём-увидим», - подытожил Мясников

Ранее в странах Европы подтвердили десятки случае заражения обезьяньей оспой. В Испании уже заболело 30 человек, в Британии - 11 человек.