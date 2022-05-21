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1 час назад

Мясников перечислил симптомы оспы обезьян

Майк Габриелян

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что заразиться оспой обезьян можно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга.

Мясников перечислил симптомы оспы обезьян
Фото: ТАССТАСС

«От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время (на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов!)», — написал врач в Telegram-канале.

По его словам, к заражению также ведут укусы обезьян, употребление обезьян в пищу. Переносчиками могут быть и грызуны (суслики, крысы).

Симптомы - сыпь, температура, увеличение лимфоузлов, озноб, слабость, боль в мышцах. Специфического эффективного лекарства нет. По сравнению с человеческой оспой данный вирус значительно менее заразный и только в 10% приводит к гибели людей.

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При этом, по словам эксперта, вирус обезьяньей оспы очень похож на вирус обычной оспы (orthopoxvirus). Поэтому он «уже 30 лет рассматривается как потенциальное средство биотерроризма».

«Вакцина есть, понадобиться возврат в обязательной всеобщей вакцинации - посмотрим, я сильно сомневаюсь. Но в наше время основные «вирусологи»- это политики и СМИ, поживём-увидим», - подытожил Мясников

Ранее в странах Европы подтвердили десятки случае заражения обезьяньей оспой. В Испании уже заболело 30 человек, в Британии - 11 человек.

Накануне в ВОЗ заявили, что созовут чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян.

Общество,Александр Мясников,ВОЗ,
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