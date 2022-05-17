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1 час назад

Самые экстремальные места, где живут люди

Александр Котлеткин

Надоел шум большого города, ежедневная рутина сводит с ума, а ежегодные путешествия по программе «все включено» больше не приносят успокоения. Если вам хочется уехать на край света и испытать настоящий страх перед мощью природы, тогда эта подборка для вас! 10 самых экстремальных мест на Земле, где живут люди – в галерее «Рамблера».

1/10 Город Ла-Ринконада расположен в Перу в Андах недалеко от границы с Боливией. Поселение находится на высоте около 5100 метров над уровнем моря, что делает его высочайшим населённым пунктом на Земле. В город можно добраться только по узкой горной дороге. Несмотря на суровый климат, нехватку кислорода, обилие ртути в почве с 2001 по 2009 год население Ла-Ринконады выросло с нескольких поселенцев до 30 тысяч человек. Город привлекает людей огромными запасами золота, правда добыча тут ведется в тяжелейших условиях
Фото: globallookpress.com
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2/10 Верхоянск — самый холодный город в мире. В 1892 году здесь была зарегистрирована рекордно низкая температура −67,7 °C. Верхоянск часто называют Полюсом холода северного полушария. Население города составляет 1095 человек
Фото: Wikipedia
3/10 Пустыня Атакама — одно из самых засушливых мест Земли. Уже на протяжении четырёх столетий здесь не наблюдалось существенных осадков. Лишь зимой в некоторых прибрежных регионах пустыни бывают частые утренние туманы, которые и позволяют выживать некоторым видам растений. Тем не менее, Атакама одна из самых населённых пустынь в мире. Её население превышает миллион человек. Люди живут в шахтёрских посёлках и в многочисленных рыбацких поселениях на побережье, поскольку течение Гумбольдта очень богато рыбой
Фото: globallookpress.com
4/10 Алерт, Канада – самое северное место в мире. В 2005 году в Алерте постоянно проживало 5 человек, не считая военных (около 70 чел.), служащих на канадской военной базе, и сотрудников метеорологической станции. По состоянию на 2011 год, в Алерте не осталось постоянно проживающего населения; тем не менее, всегда присутствует сменяющийся военный и научно-исследовательский персонал. Алерт расположен на острове Элсмир территории Нунавут, Канада, всего в 817 км от Северного полюса
Фото: Wikipedia
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5/10 Тристан-да-Кунья — архипелаг в южной части Атлантического океана, входящий в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Наряду с островом Пасхи и островами Питкэрн является одним из самых удалённых от материков населённых мест на Земле. Расположен в 2816 км от ЮАР, в 3360 км от Южной Америки и в 2161 км к югу от острова Святой Елены. Все жители островов (276 человек) являются потомками 8 мужчин (шотландца, голландца, двух англичан, двух итальянцев и двух американцев) и 7 женщин (5 африканок с острова Святой Елены и Кейптауна, а также двух ирландок)
Фото: Wikipedia
6/10 Иллоккортоормиут — город на востоке Гренландии, в коммуне Сермерсоок. Это один из самых удалённых городов Гренландии — добраться до него можно лишь самолётом, затем вертолётом или лодкой — несколько месяцев в году. Население города по данным на 2013 год составляет 452 человека
Фото: globallookpress.com
7/10 Мур - город в округе Кливленд, штат Оклахома, США. Мур расположен в центральной части Оклахомы, фактически является южным пригородом столицы штата — Оклахома-Сити. Мур печально известен торнадо, регулярно разрушающими его. В 1999 году одно из торнадо получило максимально возможную отметку F5 по шкале Фудзиты и считается сильнейшим ураганом в мировой истории: скорость ветра достигла тогда 512 км/ч. В результате этого торнадо были разрушены около тысячи домов Мура
Фото: globallookpress.com
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8/10 Даллол — местность и поселение на севере Эфиопии в районе впадины Данакиль. В настоящее время Даллол считается поселением с наиболее высокой среднегодовой температурой 34,4 °C. Поселение является одним из самых труднодоступных мест на планете, в регионе отсутствуют дороги, сообщение с этим местом существует через караванные пути, направляемые для сбора и доставки соли
Фото: globallookpress.com
9/10 Сентрейлия — город, расположенный в штате Пенсильвания, США. Из-за непрекращающегося с 1962 года подземного пожара численность жителей уменьшилась с 1000 человек (1981) до 10 человек (2017). Сентрейлия является самым малочисленным по населению городом в штате Пенсильвания
Фото: Reuters
10/10 Черапунджи — небольшой город в индийском штате Мегхалая. Это одно из самых дождливых и влажных мест на Земле (11 777 мм в год). Уникальной достопримечательностью региона Черапунджи являются живые мосты из корней каучуконосного фикуса, привлекающие туристов
Фото: Wikipedia

1. Город Ла-Ринконада расположен в Перу в Андах недалеко от границы с Боливией. Поселение находится на высоте около 5100 метров над уровнем моря, что делает его высочайшим населённым пунктом на Земле. В город можно добраться только по узкой горной дороге. Несмотря на суровый климат, нехватку кислорода, обилие ртути в почве с 2001 по 2009 год население Ла-Ринконады выросло с нескольких поселенцев до 30 тысяч человек. Город привлекает людей огромными запасами золота, правда добыча тут ведется в тяжелейших условиях.

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2. Верхоянск — самый холодный город в мире. В 1892 году здесь была зарегистрирована рекордно низкая температура 67,7 °C. Верхоянск часто называют Полюсом холода северного полушария. Население города составляет 1095 человек.

3. Пустыня Атакама — одно из самых засушливых мест Земли. Уже на протяжении четырёх столетий здесь не наблюдалось существенных осадков. Лишь зимой в некоторых прибрежных регионах пустыни бывают частые утренние туманы, которые и позволяют выживать некоторым видам растений. Тем не менее, Атакама одна из самых населённых пустынь в мире. Её население превышает миллион человек. Люди живут в шахтёрских посёлках и в многочисленных рыбацких поселениях на побережье, поскольку течение Гумбольдта очень богато рыбой.

4. Алерт, Канада – самое северное место в мире. В 2005 году в Алерте постоянно проживало 5 человек, не считая военных (около 70 чел.), служащих на канадской военной базе, и сотрудников метеорологической станции. По состоянию на 2011 год, в Алерте не осталось постоянно проживающего населения; тем не менее, всегда присутствует сменяющийся военный и научно-исследовательский персонал. Алерт расположен на острове Элсмир территории Нунавут, Канада, всего в 817 км от Северного полюса.

5. Тристан-да-Кунья — архипелаг в южной части Атлантического океана, входящий в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Наряду с островом Пасхи и островами Питкэрн является одним из самых удалённых от материков населённых мест на Земле. Расположен в 2816 км от ЮАР, в 3360 км от Южной Америки и в 2161 км к югу от острова Святой Елены. Все жители островов (276 человек) являются потомками 8 мужчин (шотландца, голландца, двух англичан, двух итальянцев и двух американцев) и 7 женщин (5 африканок с острова Святой Елены и Кейптауна, а также двух ирландок).

6. Иллоккортоормиут — город на востоке Гренландии, в коммуне Сермерсоок. Это один из самых удалённых городов Гренландии — добраться до него можно лишь самолётом, затем вертолётом или лодкой — несколько месяцев в году. Население города по данным на 2013 год составляет 452 человека.

7. Мур - город в округе Кливленд, штат Оклахома, США. Мур расположен в центральной части Оклахомы, фактически является южным пригородом столицы штата — Оклахома-Сити. Мур печально известен торнадо, регулярно разрушающими его. В 1999 году одно из торнадо получило максимально возможную отметку F5 по шкале Фудзиты и считается сильнейшим ураганом в мировой истории: скорость ветра достигла тогда 512 км/ч. В результате этого торнадо были разрушены около тысячи домов Мура.

8. Даллол — местность и поселение на севере Эфиопии в районе впадины Данакиль. В настоящее время Даллол считается поселением с наиболее высокой среднегодовой температурой 34,4 °C. Поселение является одним из самых труднодоступных мест на планете, в регионе отсутствуют дороги, сообщение с этим местом существует через караванные пути, направляемые для сбора и доставки соли.

9. Сентрейлия — город, расположенный в штате Пенсильвания, США. Из-за непрекращающегося с 1962 года подземного пожара численность жителей уменьшилась с 1000 человек (1981) до 10 человек (2017). Сентрейлия является самым малочисленным по населению городом в штате Пенсильвания.

10. Черапунджи — небольшой город в индийском штате Мегхалая. Это одно из самых дождливых и влажных мест на Земле (11 777 мм в год). Уникальной достопримечательностью региона Черапунджи являются живые мосты из корней каучуконосного фикуса, привлекающие туристов.

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