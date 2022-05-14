В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
8 минут назад

Умер известный правозащитник Андрей Бабушкин

Илья Родин

Председатель межрегиональной организации «Комитет за гражданские права», член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин скончался в субботу, 14 мая. Ему было 58 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения в социальных сетях коллег покойного.

Умер известный правозащитник Андрей Бабушкин
Фото: ТАССТАСС

В частности, член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал в своем Telegram-канале, что «сегодня в 03:30 в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной, чистой души, настоящий защитник прав людей».

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила ранее, что Бабушкин работал практически «без перерыва». По ее словам, правозащитник никому не отказывал, проводил консультации, давал советы по различные вопросам, «просто-напросто надорвался», напоминает «КоммерсантЪ».

Умер актер Валерий Гришко

Андрей Владимирович Бабушкин родился селе Звягино Пушкинского района Московской области 28 января 1964 года. С 1990 года вел активную общественную работу. В частности, в 1990 году был избран депутатом Моссовета, в 1991 году занял должность главы комиссии Москвы по делам тюрем и предупреждению правонарушений.

В 1996 году создал и возглавил «Комитет за гражданские права», в 2000 стал инициатором действующего до сих пор проекта по оказанию помощи беспризорным детям, в 2010 году вошел в московскую Общественную наблюдательную комиссию, в 2012 - в СПЧ.

Общество,Ева Меркачева,Валерий Гришко,Андрей Бабушкин,Кирилл Кабанов,Коммерсант,Совет по правам человека,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители