Умер известный правозащитник Андрей Бабушкин

Председатель межрегиональной организации «Комитет за гражданские права», член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин скончался в субботу, 14 мая. Ему было 58 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения в социальных сетях коллег покойного.

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В частности, член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал в своем Telegram-канале, что «сегодня в 03:30 в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной, чистой души, настоящий защитник прав людей».

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила ранее, что Бабушкин работал практически «без перерыва». По ее словам, правозащитник никому не отказывал, проводил консультации, давал советы по различные вопросам, «просто-напросто надорвался», напоминает «КоммерсантЪ».

Андрей Владимирович Бабушкин родился селе Звягино Пушкинского района Московской области 28 января 1964 года. С 1990 года вел активную общественную работу. В частности, в 1990 году был избран депутатом Моссовета, в 1991 году занял должность главы комиссии Москвы по делам тюрем и предупреждению правонарушений.