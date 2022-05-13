Умер актер Валерий Гришко

Ушел на 71-м году жизни худрук Самарского академического театра драмы имени М. Горького, актер и режиссер Валерий Гришко. Об этом сообщается на сайте театра.

«Сегодня после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни человек с Большой буквы, талантливый и замечательный актер, режиссер и педагог, художественный руководитель Самарского академического театра драмы им. М. Горького Валерий Викторович ГРИШКО (12.11.1951 --12.05.2022). Скорбим!» — говорится в сообщении.

На сцене театра Гришко поставил спектакли «Полет над гнездом кукушки», «Корсианка», «Детектор лжи» и другие. Он также сыграл в более чем 30 фильмах. Например, Грушко исполнил роль священника в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» и советского руководителя Леонида Брежнева в картине Дмитрия Киселева «Время первых».