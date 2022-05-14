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3 часа назад

Умер член СПЧ Андрей Бабушкин

ТАСС

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин умер на 59-м году жизни. Об этом сообщают в субботу его коллеги по СПЧ.

Умер член Совета по правам человека Андрей Бабушкин
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня в 03:30 в реанимации скончался Андрей Бабушкин. Ушел из жизни замечательный человек огромной, чистой души, настоящий защитник прав людей", - написал в Telegram-канале член СПЧ Кирилл Кабанов.

Член совета Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила, что смерть Бабушкина стала потерей для правозащиты.Умер актер Валерий Гришко

На сайте СПЧ сообщается, что Бабушкин родился 28 января 1964 года в селе Звягино Пушкинского района Московской области. С 1993 года возглавлял ряд правозащитных организаций. С 2000 года стал инициатором действующего до сих пор проекта по оказанию помощи беспризорным детям, автор ряда норм, вошедших в действующее законодательство, эксперт по правовым вопросам международных организаций.

Общество,Ева Меркачева,Валерий Гришко,Андрей Бабушкин,Кирилл Кабанов,Совет по правам человека,
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