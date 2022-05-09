Нынешняя рабочая неделя в России будет снова короткой. Жителям страны напоминают, что трудиться придется всего три дня. Так, рабочими будут среда, четверг и пятница, 11-13 мая.
Напомним, сегодняшний день - 9 мая - относится к нерабочим праздничным дням. А 10 мая стал выходным благодаря переносу отдыха с воскресенья, 2 января.
Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что российский президент Владимир Путин поздравил всех граждан Украины, а также ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают на территории «незалежной», с Днём Победы. Политик отметил, что очень важно не допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в мае 1945 года.