В России продлили запрет на полеты в южные регионы страны

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России. Запрет будет действовать до 1 мая. Об этом пишет ТАСС.

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«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 по московскому времени 1 мая 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сообщили в ведомстве.

Росавиация рекомендует компаниям планировать рейсы по альтернативным маршрутам, через аэропорты Волгограда, Сочи, Москвы, Минеральных вод и Ставрополя. В ведомстве подчеркнули, что в остальных городах все работает в штатном режиме.

Агентство напомнило, что с 24 февраля власти РФ закрыли часть воздушного пространства в южных регионах для самолетов гражданской авиации в рамках проведения спецоперации.