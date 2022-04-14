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1 час назад

Россиян предупредили о дефиците билетов на поезда в Крым в майские праздники

Елена Прошина

Власти Крыма сообщили о дефиците железнодорожных билетов на полуостров в период майских праздников и всего летнего сезона. Об этом заявил министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко. Его слова приводит ТАСС.

Россиян предупредили о дефиците билетов на поезда в Крым в майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Волченко отметил, что дефицит билетов наблюдается даже несмотря на удвоение количества составов. По его словам, в 2022 году Крым ожидает принять около девяти миллионов отдыхающих, что отвечает показателям прошлого года.

«За январь-март турпоток превысил полмиллиона человек — это чуть ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Это связано с ограничением авиасообщения. Если говорить о текущей загрузке, она также немного ниже, чем стандартно в этот же период», — сказал Волченко.

Он добавил, что обычно только 10% от всех путешественников добираются до Крыма по железной дороге. Большая часть турпотока (60%) приходится на автомобильный транспорт и еще 30% — на авиаперелеты.

Также Волченко сообщил, что попросил комитет внести в рекомендации Минтрансу России и РЖД увеличение количества подвижного состава в Крым, Севастополь и в целом на юг РФ, чтобы снять дефицит билетов. Кроме того он выступил за субсидирование автобусных и железнодорожных туров и рассмотрение возможности организовать сообщение с Сочи, Минеральными Водами и Ставрополем, куда полеты не ограничены.

Ранее Росавиация продлила до 19 апреля режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

Общество,Вадим Волченко,Минтранс РФ,РЖД,Росавиация,
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