Названы самые популярные направления для путешествий на майские праздники

Российские туроператоры рассказали, что самыми популярными направлениями среди жителей РФ на майские праздники стали Крым и Краснодарский край. Об этом пишет ТАСС.

«На майские праздники по России традиционно бронируют туры в Крым, Сочи, Анапу, Геленджик, Калининград, Кавказские Минеральные Воды и экскурсионные туры», - заявили в компании «Русский экспресс».

В компании сообщили, что в настоящее время нет «большой глубины продаж» - на праздники забронировано небольшое количество туров. Сотрудники «Русского экспресса» надеются, что положение изменится к лучшему после запуска 15 марта нового этапа программы кешбека для туристов.

В свою очередь, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин уточнил, что у клиентов его фирмы наибольшим спросом на этот период пользуются туры в Кавминводы, Крым, Калининград, Краснодарский край, разнообразные речные круизы.

Пресс-служба «Интуриста» отметила, что клиенты покупают туры на майские праздники в Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Анапу и Калининград. Также пользуются спросом путевки в ОАЭ, Бахрейн, Таиланд и Турцию.