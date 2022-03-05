Желающим отдохнуть за границей россиянам дали совет

Желающие поехать за границу российские туристы могут обратить внимание на страны Закавказья. Об этом заявила «Ленте.ру» эксперт по туризму, владелец туристического агентства Майя Котляр.

По словам Котляр, Грузия, Абхазия, Армения и Азербайджан открыты для россиян. Там туристам предложат качественные услуги по демократичным ценам.

Эксперт рассказала, что Абхазия входит в тройку лидеров по числу туристов из России наряду с Турцией и Египтом. Она готова принять до полутора миллионов российских гостей. Добраться до Абхазии можно через Сочи.

Грузия может принять до 300 тысяч российских туристов. Прямого авиасообщения с этой страной нет, но туда можно приехать рейсом с пересадкой. Грузия принимает вакцинированных «Спутником», дополнительных тестов и ограничений нет.

В Армении «достаточно красиво и дешево, российского туриста там любят», рассказала Котляр. Эта страна может принять до 500 тысяч россиян.