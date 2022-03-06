Названа причина задержки вылета самолета с россиянами из Египта

Посольство РФ в Каире сообщило. что вылет борта «Уральских авиалиний» из Египта в ночь с 5 на 6 марта по маршруту Шарм-эш-Шейх - Москва был отложен вследствие закрытия воздушного пространства большинства европейских государств для самолетов из России. Об этом пишет ТАСС.

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«В настоящее время перевозчик прорабатывает альтернативный маршрут перелета в Россию, пассажиры размещены в гостиницах города. Задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями АРЕ по запросу иностранных лизингодателей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники диппредставительства поддерживают постоянный контакт с властями Египта и авиакомпанией.

«Продолжаем оказывать нашим гражданам необходимое содействие», - рассказали в дипмиссии.