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16 минут назад

Названа причина задержки вылета самолета с россиянами из Египта

Илья Родин

Посольство РФ в Каире сообщило. что вылет борта «Уральских авиалиний» из Египта в ночь с 5 на 6 марта по маршруту Шарм-эш-Шейх - Москва был отложен вследствие закрытия воздушного пространства большинства европейских государств для самолетов из России. Об этом пишет ТАСС.

Названа причина задержки вылета самолета с россиянами из Египта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время перевозчик прорабатывает альтернативный маршрут перелета в Россию, пассажиры размещены в гостиницах города. Задержка в отправке воздушного судна не вызвана его арестом или задержанием властями АРЕ по запросу иностранных лизингодателей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники диппредставительства поддерживают постоянный контакт с властями Египта и авиакомпанией.

«Продолжаем оказывать нашим гражданам необходимое содействие», - рассказали в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что страны ЕС с 27 февраля запретили любым российским воздушным судам, в том числе и частным, приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией. Российские власти приняли ответные меры и также закрыли воздушное пространство.

Общество,Уральские авиалинии,ЕС,
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