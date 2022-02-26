Mash: Жириновского подключили к ИВЛ

Telegram-канал Mash в субботу, 26 февраля, сообщил об ухудшение здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Журналисты издания заявили, что политика «подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон».

Фото: ТАСС ТАСС

Канал рассказал также, что «в последнее время состояние здоровья Владимира Вольфовича ухудшалось: он с трудом мог говорить и дышать — лёгкие переставали работать».

На публикацию в Telegram практически сразу отреагировала пресс-служба ЛДПР.

«Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», - цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы.