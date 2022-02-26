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33 минуты назад

В ЛДПР опровергли подключение Жириновского к ИВЛ

Илья Родин

Telegram-канал Mash в субботу, 26 февраля, сообщил об ухудшение здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Журналисты издания заявили, что политика «подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон».

Mash: Жириновского подключили к ИВЛ
Фото: ТАССТАСС

Канал рассказал также, что «в последнее время состояние здоровья Владимира Вольфовича ухудшалось: он с трудом мог говорить и дышать — лёгкие переставали работать».

На публикацию в Telegram практически сразу отреагировала пресс-служба ЛДПР.

«Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности», - цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы.

Ранее сообщалось, что состояние лидера партии ЛДПР по-прежнему тяжелое. Но тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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