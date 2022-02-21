Появились новые подробности о состоянии Жириновского

Состояние здоровья Владимира Жириновского остается тяжелым, при этом тест на ковид показал отрицательный результат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Как отмечается в сообщении, сейчас легкие Жириновского поражены на 50-75%. У него диагностирован двусторонний отит, а также анемия средней степени.

Источник Telegram-канала также добавил, что лидер ЛДПР лежит на противопролежневом матрасе.

Ранее анонимные источники сообщали о том, что Жириновскому требуется операция. Руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин заявил, что политик не в курсе публикаций о нем.