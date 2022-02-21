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22 минуты назад

Появились новые подробности о состоянии Жириновского

Елена Прошина

Состояние здоровья Владимира Жириновского остается тяжелым, при этом тест на ковид показал отрицательный результат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Появились новые подробности о состоянии Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в сообщении, сейчас легкие Жириновского поражены на 50-75%. У него диагностирован двусторонний отит, а также анемия средней степени.

Источник Telegram-канала также добавил, что лидер ЛДПР лежит на противопролежневом матрасе.

В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Ранее анонимные источники сообщали о том, что Жириновскому требуется операция. Руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин заявил, что политик не в курсе публикаций о нем.

Владимир Жириновский находится в Центральной клинической больнице, у него был диагностирован ковид. По данным Минздрава, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля, его состояние оценивается как стабильное.

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