Более 200 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Расписание» со ссылкой на табло воздушных гаваней.

Так, на 9:30 мск во «Внуково» задержаны 16 рейсов, 17 отменены. В «Домодедово» для восьми рейсов вылет был отложен, еще для 96 — отменен. Табло «Шереметьево» говорит о задержке 17 и отмене 50 вылетов.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили, что работа 12 аэропортов на юге России приостановлена. В их число вошли воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика и других. Кроме того, авиационные власти России настоятельно рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим не прибывать в аэропорты.