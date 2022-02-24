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49 минут назад

Более 200 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

Елена Прошина

Более 200 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Расписание» со ссылкой на табло воздушных гаваней.

Так, на 9:30 мск во «Внуково» задержаны 16 рейсов, 17 отменены. В «Домодедово» для восьми рейсов вылет был отложен, еще для 96 — отменен. Табло «Шереметьево» говорит о задержке 17 и отмене 50 вылетов.

Напомним, что ранее в Росавиации сообщили, что работа 12 аэропортов на юге России приостановлена. В их число вошли воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика и других. Кроме того, авиационные власти России настоятельно рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим не прибывать в аэропорты.

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24 февраля президент России Владимир Путин спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов страны на самоопределение.

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