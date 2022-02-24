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27 минут назад

Работу аэропортов в 12 городах на юге России приостановили

Елена Прошина

Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации, ограничения полетов будут действовать до 03:45 2 марта.

Работа аэропортов в 12 городах РФ приостановлена до 2 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, изменения в работе коснутся аэропортов «Платов» в Ростове-на-Дону, «Пашковский» в Краснодаре, «Витязево» в Анапе, а также воздушных гаваней в Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

«Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты», — отметили в Росавиации.

Зеленский обратился к украинцам

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР о военной помощи. Как отметил глава государства, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов страны на самоопределение.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Россия не намерена захватывать Украину, а речь идет о помощи признанным республикам.

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