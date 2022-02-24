Работа аэропортов в 12 городах РФ приостановлена до 2 марта

Работа 12 аэропортов на юге России приостановлена. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росавиации, ограничения полетов будут действовать до 03:45 2 марта.

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Так, изменения в работе коснутся аэропортов «Платов» в Ростове-на-Дону, «Пашковский» в Краснодаре, «Витязево» в Анапе, а также воздушных гаваней в Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

«Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты», — отметили в Росавиации.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР о военной помощи. Как отметил глава государства, Россия не планирует оккупацию украинских территорий, но выступает за право народов страны на самоопределение.