Жилье умерших от COVID россиян предложили отдать беженцам с Донбасса

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что дома и квартиры умерших от COVID–19 россиян можно передать донбасским беженцам.

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Свое мнение он обосновал тем, что пандемия коронавируса значительно сократила население России. После умерших людей остались рабочие места и жилье. Соответственно, их можно предоставить беженцам.

«У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям»», - уверен Евгений Федоров.

Издание Znak отмечает, что согласно декларации о доходах, у Федорова в собственности четыре квартиры и два дома.

Пользователи соцсетей также не промолчали. Значительная часть высказалась очень эмоционально. Остальные напомнили о наследниках, которые вряд ли обрадуются вселению чужих людей на их полученную по закону жилплощадь.

«Особенно наследники рады будут. Кстати, чего они решили, что эти беженцы работать захотят?», - спросил пользователь tirlan.



«Я обеими руками за, если Рублевку отдадут», - сообщил Арсаков.



«Спасители какие, чужим имуществом распоряжаться», - сказал Doggi.