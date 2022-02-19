В Госдуме пообещали выделить беженцам с Донбасса новую помощь

В Госдуме заявили, что российская помощь беженцам Донбасса не ограничится 10 тысячами рублей каждому жителю. Об этом заявил первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, передает РЕН ТВ.
«Это не очень большие деньги, но это та сумма, которая необходима, чтобы в первые дни на новом месте обустроиться… Я убежден в том, что и другие меры поддержки последуют, когда масштаб проблемы будет до конца оценен», - сказал Новиков.
Он отметил, что люди, эвакуированные из ДНР и ЛНР, уже обеспечиваются питанием и местами для проживания.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Байден забыл о людях в ДНР и ЛНР, и не произносит «ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе».
Захарова также напомнила о словах президента Украины Зеленского, заявившего, что «русские не должны оставаться жить в Донбассе».