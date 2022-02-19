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47 минут назад

В Госдуме пообещали выделить беженцам с Донбасса новую помощь

Майк Габриелян

В Госдуме заявили, что российская помощь беженцам Донбасса не ограничится 10 тысячами рублей каждому жителю. Об этом заявил первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, передает РЕН ТВ.

В Госдуме пообещали выделить беженцам с Донбасса новую помощь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не очень большие деньги, но это та сумма, которая необходима, чтобы в первые дни на новом месте обустроиться… Я убежден в том, что и другие меры поддержки последуют, когда масштаб проблемы будет до конца оценен», - сказал Новиков.

Он отметил, что люди, эвакуированные из ДНР и ЛНР, уже обеспечиваются питанием и местами для проживания.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Байден забыл о людях в ДНР и ЛНР, и не произносит «ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе».

Захарова также напомнила о словах президента Украины Зеленского, заявившего, что «русские не должны оставаться жить в Донбассе».

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