Захарова оценила «чудовищное» заявление Байдена о Донбассе

Президенту США Джо Байдену стоило добавить, что «Россия опасно придвинулась к границам НАТО». Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова американского лидера о том, что российские войска «практически окружили» Украину.
«Самое чудовищное – ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?» – заявила дипломат.
Перед этим представитель МИД РФ отреагировала на заявление министра по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, которая предложила жителям Донбасса перебраться на подконтрольную Киеву территорию.
«Она, правда, забыла используемое президентом Украины обращение «особи», – отметила Захарова.
Кроме того, она напомнила, как украинский лидер Владимир Зеленский заявил: «Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое, мы русские, нам – в Россию, большая ошибка оставаться жить в Донбассе... Для будущего своих детей и внуков... уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, Донбасс в оккупированном виде никуда расти не будет. Счастья для этих людей не будет».
Напомним, территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Ростовскую область уже покинули 3,4 тысячи человек. Отмечается, что всего планируется эвакуация от 500 до 700 тысяч человек.