Захарова оценила «чудовищное» заявление Байдена о Донбассе

Кроме того, она напомнила, как украинский лидер Владимир Зеленский заявил: «Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории Донбасса, временно оккупированной, и ты считаешь, что наше дело правое, мы русские, нам – в Россию, большая ошибка оставаться жить в Донбассе... Для будущего своих детей и внуков... уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно. Потому что без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, Донбасс в оккупированном виде никуда расти не будет. Счастья для этих людей не будет».