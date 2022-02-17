«Не исчезнет никогда»: Появился новый прогноз по COVID-19

Коронавирусная инфекция не исчезнет, расслабляться не стоит. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авторы статьи отметили, что таким образом он прокомментировал слова математика Алексея Боровко о начале шестой волны COVID-19 в России в июне 2022 года.

«Взаимодействие с человеком вируса либо как сейчас останется эпидемическим, либо станет эндемическим. При эпидемии количество заражаемых людей увеличивается во времени. При эндемической ситуации их число остается постоянным», — приводятся в материале слова Северинова.

По его мнению, когда все или практически все люди переболеют или вакцинируются от COVID-19, в стране наступит эндемическая ситуация.

«Потому что ни прививки, ни прошедшие ранее заболевания не приводят к возникновению длительного иммунитета», — отметил Северинов.

Также он добавил, что в связи с этим «в популяции всегда будет значительное количество людей, у которых иммунная защита будет ослабевать», что приведет к их повторному заражению коронавирусом. При этом при эндемическом инфекционном заболевании и количество инфицированных, и число умирающих может оставаться высоким, подчеркнул Северинов.