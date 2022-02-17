Россиянам предрекли шестую волну COVID

Не успела в России закончиться пятая волна COVID как эксперты прогнозируют шестую. Руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков считает, что новый всплеск может случиться уже летом, с началом сезона отпусков.
«До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем. Подъем же был очень крутой. Но, по нашим прогнозам, примерно в середине апреля мы снова можем вернуться к такому же числу заболевших, как сейчас. Фактически, мы уже прошли пик и начинаем выздоравливать. Причем мы видим, что выздоровление будет происходить медленнее, чем рост», - приводит слова Боровкова РИА «Новости».
По его словам, ярким примером может стать туристический Санкт-Петербург. В июне, когда в городе начнутся белые ночи, возобновится поток туристов и если к тому моменту подоспеет новый штамм вируса, то есть вероятность его завоза в Россию. Очередной волны будет не избежать. Боровков подчеркнул, что математическая модель распространения коронавируса для Москвы и Петербурга построена до конца лета.
«Дальше заглядывать не стоит, за это время произойдет много событий, которые могут повлиять на характер затухания или распространения коронавирусной инфекции. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что прогноз имеет актуальность ровно до начала следующей волны. Случится новая волна, если она по тем или иным причинам наступит раньше, то прогноз уточнится или изменится, так как будут уточняться переменные во времени коэффициенты дифференциальных уравнений. Не наступит новая волна – прогноз будет достаточно адекватным», - сказал эксперт.
За минувшие сутки в России госпитализировано 18 090 больных коронавирусом, что на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля. Больше всего случаев выявлено в Санкт-Петербурге (+16 595), далее следуют Москва (+9705) и Красноярский край (+7617).