Пока вы в маске: Названы шесть скрытых симптомов омикрона

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Профессор назвал шесть скрытых симптомов омикрон-штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса «омикрон» может оседать в кишечнике, а не в носоглотке. И стоит внимательно отнестись к шести симптомам, которые укажут на заражение этим вариантом COVID-19, пишет британское издание The Sun со ссылкой на профессора Тима Спектора из организации ZOE Covid Symptom Study. По словам Тима Спектора, столкнувшимся с желудочно-кишечными симптомами людям стоит уйти на самоизоляцию и сделать текст на коронавирус, так как они могли подхватить омикрон. «Мы знаем, что вирус пытается проникнуть через носоглотку и проявляется в дыхательной системе или легких. Однако иногда он поражает кишечник, там обнаруживаются следы вируса, которые сохраняются долгое время», - пояснил он. К симптомам, которые могут свидетельствовать об омикрон-штамме, специалист отнес боль в животе и его вздутие, диарею, рвоту, тошноту и изжогу.

Британские ученые назвали наиболее уязвимые перед COVID-19 возрастные группы

Согласно данным приложения ZOE Covid Study, собирающем информацию о заболеваемости в Великобритании, в большинстве возрастных групп наблюдается замедление распространения инфекцией, исключение составляют люди в возрасте 18-34 года, а также пожилые граждане старше 75 лет. По информации специалистов, проанализировав данные о среднем уровне заболеваемости в течение последних двух недель, ученые установили, что вероятность повторного заражения составляет 7%. Речь идет об инфицировании "омикроном", который в настоящее время доминирует на территории Соединенного Королевства.

Врач Токарев: у переболевших COVID-19 может развиться психоковид

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что у переболевших COVID-19 может развиться психоковид — осложнение, связанное с нарушением психического здоровья. Об этом сообщает URA.RU. "Не так давно было выделено и описано еще одно постковидное состояние — психоковид, то есть не только и не столько неврологическая патология, но и нарушения психического здоровья, в первую очередь, когнитивные и аффективные расстройства, включающие дефекты памяти, внимания, раздражительность, депрессию, повышенную тревожность и психастенический синдром", — рассказал Токарев.

Исследование: высокий уровень антител сохраняется спустя год после получения "Спутника V"

Предварительные результаты дополнительного исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" показали, что у привитых добровольцев сохранился значительно высокий уровень антител спустя год после ввода первой дозы препарата. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в декабре 2021 года было принято решение о продлении исследования вакцины, чтобы лучше оценить безопасность и иммуногенность препарата в течение одного года после получения первой дозы. "На сегодня есть результаты по 1 323 участникам из 3 тыс. — это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем", — поделилась заммэра.

Гинцбург рассказал о новой вакцине от коронавируса