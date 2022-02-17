Названы шесть скрытых симптомов омикрона

Новый штамм коронавируса «омикрон» может оседать в кишечнике, а не в носоглотке. И стоит внимательно отнестись к шести симптомам, которые укажут на заражение этим вариантом COVID-19, пишет британское издание The Sun со ссылкой на профессора Тима Спектора из организации ZOE Covid Symptom Study.

По словам Тима Спектора, столкнувшимся с желудочно-кишечными симптомами людям стоит уйти на самоизоляцию и сделать текст на коронавирус, так как они могли подхватить омикрон.

«Мы знаем, что вирус пытается проникнуть через носоглотку и проявляется в дыхательной системе или легких. Однако иногда он поражает кишечник, там обнаруживаются следы вируса, которые сохраняются долгое время», - пояснил он.

К симптомам, которые могут свидетельствовать об омикрон-штамме, специалист отнес боль в животе и его вздутие, диарею, рвоту, тошноту и изжогу.

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», начал распространяться в ноябре 2021 года в Южной Африке и Гонконге. Сейчас он встречается в большинстве стран, в том числе в России. Омикрон содержит более 30 мутаций, ученые считают, что это повышает его заразность и устойчивость к вакцинам.